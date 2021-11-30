Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'ya af gündemde

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı kaldığı açıklanan Fabrice N'Sakala'nın affı gündeme geldi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'ya af gündemde
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30 Kasım 2021 12:01
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken ve daha sonra kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'ya af çıkıyor.

AFFINI GÜNDEME GETİRECEK

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadro dışı kararlarından uzak duruyor.

Şu anda oyunculara ceza vermenin mental anlamda dağılan takımı daha da olumsuz etkileyebileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, bir süredir kadro dışı olan Fabrice N'Sakala'nın da affını gündeme getirecek.


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