Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.



Teknik heyetle problem yaşayan N'Sakala'nın kadro dışı kalmasının ardından siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş rotasyonlu olarak kullanılacak.



Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması beklenen N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı. Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılmıştı. N'Sakala ile birlikte Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.







