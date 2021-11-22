Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı
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22 Kasım 2021 13:46
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Teknik heyetle problem yaşayan N'Sakala'nın kadro dışı kalmasının ardından siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş rotasyonlu olarak kullanılacak.

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması beklenen N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı. Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılmıştı. N'Sakala ile birlikte Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.




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