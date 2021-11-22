Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı!

Avrupa'da 4'te sıfır çeken Beşiktaş 11.2 milyon Euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı!
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22 Kasım 2021 13:27
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon Euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı. Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı. Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.  

 

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