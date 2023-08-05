Beşiktaş'ta eskiler tam not aldı!

Beşiktaş, geçen yılki kadrodan kalan futbolcularıyla Avrupa'da başarıya uzandı.
Konferans Ligi ön eleme 2. turunda Arnavutluk'un Tirana takımını eleyen siyah-beyazlıların iki maçında da ilk 11'de yer alanların hepsi eski futbolcular oldu. Yenilerin hazır olmaması, sahada yer alanların başarısı, Teknik Direktör Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Fırsatı kaçırmayan futbolcular da, bu takımda kalmak için saldırdı.
Özellikle Ghezzal ile Cenk'in yokluğunda, Muleka ile Onur Bulut bu şansları çok iyi değerlendirdi. Onur, hem hazırlık döneminde hem de Konferans Ligi elemelerinde kusursuz bir mücadele ortaya koyarken, takımdan gönderileceği söylenen Muleka da performansıyla Güneş'in kafasındaki kötü imajı sildi.
Kazanan takımı bozmayan ve iki karşılaşmada da aynı futbolcularla ilk 11'i kuran Şenol Güneş, hem yenileri hem de gençleri bu takıma adapte ederek, başarı için uğraş verecek. Cenk, Ghezzal ve Rebic'in de katılımlarıyla Beşiktaş'ın daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor.
Ghezzal ile Cenk'in pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacağı, Ghezzal'in durumuna göre sağ kanat için oyuncu transferinin düşünüleceği ifade edildi.
GÜNEŞ'İN KARNESİ PEKİYİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, siyah-beyazlıların başında yakaladığı Avrupa performansı parmak ısırttı. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında aldığı son 20 galibiyetin 19'unda takımın başında bulunan Güneş, kulüp tarihinde en fazla Avrupa zaferi yaşayan teknik direktör konumunda bulunuyor.
UEFA, Türk kulüplerindeki maç çakışması nedeniyle Beşiktaş'ın karşılaşmalarında değişikliğe gitti.Daha önce ilk maçı İstanbul'da yapması düşünülen siyah-beyazlılar, 10 Ağustos'taki karşılaşmayı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Mücadele 20.00'da başlayacak. 17 Ağustos'taki karşılaşma ise Dolmabahçe'de yapılacak. Öte yandan UEFA, ilk karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich'in yöneteceğini açıkladı.
Konferans Ligi ön eleme 2. turunda Arnavutluk'un Tirana takımını eleyen siyah-beyazlıların iki maçında da ilk 11'de yer alanların hepsi eski futbolcular oldu. Yenilerin hazır olmaması, sahada yer alanların başarısı, Teknik Direktör Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Fırsatı kaçırmayan futbolcular da, bu takımda kalmak için saldırdı.
Özellikle Ghezzal ile Cenk'in yokluğunda, Muleka ile Onur Bulut bu şansları çok iyi değerlendirdi. Onur, hem hazırlık döneminde hem de Konferans Ligi elemelerinde kusursuz bir mücadele ortaya koyarken, takımdan gönderileceği söylenen Muleka da performansıyla Güneş'in kafasındaki kötü imajı sildi.
Kazanan takımı bozmayan ve iki karşılaşmada da aynı futbolcularla ilk 11'i kuran Şenol Güneş, hem yenileri hem de gençleri bu takıma adapte ederek, başarı için uğraş verecek. Cenk, Ghezzal ve Rebic'in de katılımlarıyla Beşiktaş'ın daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor.
Ghezzal ile Cenk'in pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacağı, Ghezzal'in durumuna göre sağ kanat için oyuncu transferinin düşünüleceği ifade edildi.
GÜNEŞ'İN KARNESİ PEKİYİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, siyah-beyazlıların başında yakaladığı Avrupa performansı parmak ısırttı. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında aldığı son 20 galibiyetin 19'unda takımın başında bulunan Güneş, kulüp tarihinde en fazla Avrupa zaferi yaşayan teknik direktör konumunda bulunuyor.
UEFA, Türk kulüplerindeki maç çakışması nedeniyle Beşiktaş'ın karşılaşmalarında değişikliğe gitti.Daha önce ilk maçı İstanbul'da yapması düşünülen siyah-beyazlılar, 10 Ağustos'taki karşılaşmayı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Mücadele 20.00'da başlayacak. 17 Ağustos'taki karşılaşma ise Dolmabahçe'de yapılacak. Öte yandan UEFA, ilk karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich'in yöneteceğini açıkladı.