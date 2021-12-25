Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'a ihraç şoku

Beşiktaş Mali Kongresi'nde eski başkan Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'a ihraç şoku
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25 Aralık 2021 13:23
Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 üye, imzaladığı önergeyle bir önceki Başkan Fikret Orman'ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti.

Divan Başkanlık Kurulu'na verilen önergede "Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması", "Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi", "Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması", "30'dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması" ve "Kulübün borç yükünün altında kalması" iddialarıyla Fikret Orman'ın ihraç edilmesi talep edildi.

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak Yönetim Kurulu'na sevk edilecek.

Fikret Orman, saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.


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