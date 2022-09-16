Beşiktaş'ta Ersin kaleyi devralıyor

Beşiktaş'tabu hafta eldivenleri giyiyor. Sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşadığı için oynatılmadığı iddia edilen genç kaleci, Emre Bilgin'in 2 maçtır beklenen performansı gösterememesi nedeniyle tekrar kaleyi devralacak.Teknik patronErsin'i İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatarak hem oyuncunun formunu korumasını amaçladığı hem de camiaya yedek kalmasının sözleşmeyle ilgisi olmadığını göstermek istediği belirtildi. Öte yandan idmanlardaki hırsı ile dikkat çeken Ersin, son maçlarda yedek kalsa da hiç küsmeden azimle çalışmalarını sürdürüyor.Ersin Destanoğlu veyetersiz performansları nedeniyle herkesin gözüdönüşünde. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası Fenebahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.