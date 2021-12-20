Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun şanssızlığı

Beşiktaş'ta dün oynanan derbi maçında Berisha'nın golünden önce Vida'nın hatalı geri pasına yetişmeye çalışan Ersin, tüm çabasına rağmen topu uzaklaştıramadı. Kartal'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, derbide kalesine gelen 5 şutun 3'ünü engelledi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun şanssızlığı
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20 Aralık 2021 12:17
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş 'ın bu sezonki istikrarsız görüntüsü, Ersin Destanoğlu'nun performansına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl şampiyonlukta önemli payı bulunan ve genç yaşına rağmen taraftarın güvenini kazanan Ersin, Fenerbahçe deplasmanında konsantrasyondan uzak bir görüntü çizdi.

İlk yarıda Vida'nın hatalı geri pasında topa yetişmeye çalışan Ersin, tüm çabasına rağmen meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı.

Devamında Berisha, boş kaleye Serdar Saatçi'nin müdahalesine rağmen golü attı. Ersin, bir başka pozisyonda ise kalesini terk edip, topu uzaklaştırmayı denedi. Kısa düşen top Crespo'da kalırken, faul yapan takım arkadaşı tehlikeyi önledi. Ersin, Kadıköy'de kalesine gelen 5 isabetli şutun 2'sineengel olamazken, 3 kurtarış yaptı. 

 


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