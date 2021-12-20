Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun şanssızlığı

Beşiktaş 'ın bu sezonki istikrarsız görüntüsü, Ersin Destanoğlu'nun performansına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl şampiyonlukta önemli payı bulunan ve genç yaşına rağmen taraftarın güvenini kazanan Ersin, Fenerbahçe deplasmanında konsantrasyondan uzak bir görüntü çizdi.



İlk yarıda Vida'nın hatalı geri pasında topa yetişmeye çalışan Ersin, tüm çabasına rağmen meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı.



Devamında Berisha, boş kaleye Serdar Saatçi'nin müdahalesine rağmen golü attı. Ersin, bir başka pozisyonda ise kalesini terk edip, topu uzaklaştırmayı denedi. Kısa düşen top Crespo'da kalırken, faul yapan takım arkadaşı tehlikeyi önledi. Ersin, Kadıköy'de kalesine gelen 5 isabetli şutun 2'sineengel olamazken, 3 kurtarış yaptı.







