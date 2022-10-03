Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan iki imza!

Beşiktaş'la sözleşme yenileyen kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisinde gol yemedi ve kritik kurtarışlara imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan iki imza!
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03 Ekim 2022 10:20
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı kaleci maçta kalesini gole kapattı. Destanoğlu, hem sözleşmeye hem de derbide kritik kurtarışlara imza atmayı bildi.

ERSİN DERBİDE GOL YEMEDİ

Derbiye kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçisi, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce tribünlere çağrıldı ve taraftar kendisine destek verdi.

KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI

Kritik kurtarışlar yapan Ersin, takımının alabileceği olası bir yenilgiyi de engellemiş oldu. 21 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.



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