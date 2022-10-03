ERSİN DERBİDE GOL YEMEDİ

KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı kaleci maçta kalesini gole kapattı. Destanoğlu, hem sözleşmeye hem de derbide kritik kurtarışlara imza atmayı bildi.Derbiye kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçisi, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce tribünlere çağrıldı ve taraftar kendisine destek verdi.Kritik kurtarışlar yapan Ersin, takımının alabileceği olası bir yenilgiyi de engellemiş oldu. 21 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.