Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı kaleci maçta kalesini gole kapattı. Destanoğlu, hem sözleşmeye hem de derbide kritik kurtarışlara imza atmayı bildi.
ERSİN DERBİDE GOL YEMEDİ
Derbiye kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçisi, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce tribünlere çağrıldı ve taraftar kendisine destek verdi.
KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI
Kritik kurtarışlar yapan Ersin, takımının alabileceği olası bir yenilgiyi de engellemiş oldu. 21 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.
ERSİN DERBİDE GOL YEMEDİ
Derbiye kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçisi, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce tribünlere çağrıldı ve taraftar kendisine destek verdi.
KRİTİK KURTARIŞLAR YAPTI
Kritik kurtarışlar yapan Ersin, takımının alabileceği olası bir yenilgiyi de engellemiş oldu. 21 yaşındaki eldiven, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ