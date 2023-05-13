Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na yeşil ışık

Kalede Mert Günok'tan vazgeçmeyen Şenol Güneş'in, Ersin Destanoğlu'nun sezon sonu ayrılığına olumlu yanıt vereceği kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na yeşil ışık
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13 Mayıs 2023 12:21
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu, antremanlarda elinden geleni yaparak sürekli oynayacakmış gibi hazırlanıyor.

Güneş'in Ersin'i kalede düşünmese bile bu performansından ve azminden memnun olduğu da gelen haberler arasında.

Kalede Mert Günok'tan vazgeçmeyen Güneş'in, Ersin'in sezon sonu ayrılığına olumlu yanıt vereceği kaydedildi. 

 
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