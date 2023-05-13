Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu, antremanlarda elinden geleni yaparak sürekli oynayacakmış gibi hazırlanıyor.Güneş'in Ersin'i kalede düşünmese bile bu performansından ve azminden memnun olduğu da gelen haberler arasında.Kalede Mert Günok'tan vazgeçmeyen Güneş'in, Ersin'in sezon sonu ayrılığına olumlu yanıt vereceği kaydedildi.