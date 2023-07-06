Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gitti gidiyor!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gitti gidiyor!
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06 Temmuz 2023 11:49
Beşiktaş'ta gelecek sezon kaleci rotasyonunda Ersin Destanoğlu olmayabilir.
Genç file bekçiyle Süper Lig'den bazı takımlar ilgileniyor. Ersin'in olası transfer tercihinin ise Avrupa olduğu belirtildi.

Genç futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir takımın ısrarcı olduğu yurt dışına transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Transfermarkt'a göre bonservis değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Ersin, siyahbeyazlı formayı geçen sezon 11 maçta giydi, kalesinde 14 gol gördü, 3 maçta ise gol yemedi.

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