Beşiktaş'ta Ernest Muçi sınıfı geçti

Beşiktaş'ın Kayserispor deplasmanındaki tesellisi Ernest Muçi oldu.
10 milyon euro bonservis bedeliyle ara transferin son günü Legia Varşova'dan kadroya dahil edilen Arnavut futbolcu, Kayseri'de kötü zemine ve ilk maçı olmasına rağmen olumlu performans ortaya koydu.
Teknik Direktör Fernando Santos tarafından sürpriz şekilde alışık olmadığı sağ kanatta görevlendirilen Muçi gelecek için çok olumlu sinyaller verdi.
Portekizli hocanın; şık pasları, orta sahadaki mücadeleci futbolu ve çalımlarıyla alkış toplayan Muçi'den çok memnun kaldığı bildirildi. Formayı kapan yetenekli futbolcu ilk 11'de oynamaya devam edecek.
Kartal'da diğer yeni transferler Joe Worrall ve Al-Musrati de Kayseri'de olumlu puan topladı. Fernando Santos'un Worrall'a forma vermeyi sürdüreceği, Al Musrati'yi de Konyaspor maçıyla birlikte 11'e monte etmeyi planladığı aktarıldı.
10 milyon euro bonservis bedeliyle ara transferin son günü Legia Varşova'dan kadroya dahil edilen Arnavut futbolcu, Kayseri'de kötü zemine ve ilk maçı olmasına rağmen olumlu performans ortaya koydu.
Teknik Direktör Fernando Santos tarafından sürpriz şekilde alışık olmadığı sağ kanatta görevlendirilen Muçi gelecek için çok olumlu sinyaller verdi.
Portekizli hocanın; şık pasları, orta sahadaki mücadeleci futbolu ve çalımlarıyla alkış toplayan Muçi'den çok memnun kaldığı bildirildi. Formayı kapan yetenekli futbolcu ilk 11'de oynamaya devam edecek.
Kartal'da diğer yeni transferler Joe Worrall ve Al-Musrati de Kayseri'de olumlu puan topladı. Fernando Santos'un Worrall'a forma vermeyi sürdüreceği, Al Musrati'yi de Konyaspor maçıyla birlikte 11'e monte etmeyi planladığı aktarıldı.