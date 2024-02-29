Beşiktaş'ta Ernest Muçi'den bombardıman

Ara transferde Beşiktaş'a katılan Ernest Muçi, kısa sürede kalitesini gözler önüne serdi.
Son olarak İstanbulspor karşısında fileleri havalandıran Arnavut on numara, Konyaspor mücadelesinde skora katkı yapamamasına rağmen rakip savunma oyuncularını hayli zorladı.
MUÇİ'DEN BOMBARDIMAN!
Yeşil-Beyazlı ekibin kalesini adeta bombardımana tutan Muçi, ilk gol öncesinde seken topta şutu çeken isim olmuştu. Muçi, mücadelenin son anlarında yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.
Son olarak İstanbulspor karşısında fileleri havalandıran Arnavut on numara, Konyaspor mücadelesinde skora katkı yapamamasına rağmen rakip savunma oyuncularını hayli zorladı.
MUÇİ'DEN BOMBARDIMAN!
Yeşil-Beyazlı ekibin kalesini adeta bombardımana tutan Muçi, ilk gol öncesinde seken topta şutu çeken isim olmuştu. Muçi, mücadelenin son anlarında yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.