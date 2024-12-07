Beşiktaş'ta erken gol planı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde erken gol ile öne geçmek ve avantajı almak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta erken gol planı
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07 Aralık 2024 09:33
Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak için günlerdir çalışan teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibi, bunun sonrasında yol haritasını hazırladı.

DURAN TOP UYARISI

Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, "duran toplar" oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş'ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu.

ERKEN GOL PLANI

Taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe'nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu.

Sezon başından beri set hücumlarında zorlanan Beşiktaş'ın yine aynı sıkıntıyı yaşamaması için çalışan siyah-beyazlı teknik heyet, gidip gelen bir oyundan çok, skoru sağlayanın bunu koruyabileceği bir karşılaşma beklentisi içerisinde...

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