Beşiktaş'ta erken gol planı

Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak için günlerdir çalışan teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibi, bunun sonrasında yol haritasını hazırladı.
DURAN TOP UYARISI
Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, "duran toplar" oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş'ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu.
ERKEN GOL PLANI
Taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe'nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu.
Sezon başından beri set hücumlarında zorlanan Beşiktaş'ın yine aynı sıkıntıyı yaşamaması için çalışan siyah-beyazlı teknik heyet, gidip gelen bir oyundan çok, skoru sağlayanın bunu koruyabileceği bir karşılaşma beklentisi içerisinde...
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DURAN TOP UYARISI
Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, "duran toplar" oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş'ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu.
ERKEN GOL PLANI
Taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe'nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu.
Sezon başından beri set hücumlarında zorlanan Beşiktaş'ın yine aynı sıkıntıyı yaşamaması için çalışan siyah-beyazlı teknik heyet, gidip gelen bir oyundan çok, skoru sağlayanın bunu koruyabileceği bir karşılaşma beklentisi içerisinde...
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!