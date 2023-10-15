Beşiktaş'ta Eric Bailly üzüntüsü

Beşiktaş'ta, İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Eric Bailly'in Galatasaray derbisinde oynaması beklenmiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Eric Bailly üzüntüsü
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15 Ekim 2023 10:20
Beşiktaş, İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Eric Bailly'in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

Fildişi Sahilli stoperin spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta Galatasaray'la oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'a Manchester United'dan transfer olan Bailly, siyah-beyazlılarla 4 karşılaşmada süre aldı. Fildişili stoperin 2024 yılına dek Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. 



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