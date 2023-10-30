Beşiktaş'ta Eric Bailly umudu tükendi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi defans hattındaki eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle geri dörtlüyü kurmakta zorlanıyor. Siyah beyazlılarda sakatlıktan dönme ihtimali olan Eric Bailly'nin de maça yetişemeyeceği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Eric Bailly umudu tükendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2023 10:18
5 stoperi sakat olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçında Necip Uysal'ın yanına kimi monte edeceğine henüz karar vermedi.

Kartal'da Bailly umutları tükenirken ilk akla gelen isim, performansı tartışma konusu olan Jean Onana.

Burak Yılmaz, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı da bu mevkide düşünüyor. Umut Meraş ve Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un görev yapması beklenirken ağrıları geçen Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Tedavisi tamamlanan Salih Uçan'ın da maç kadrosunda yer alacağı, gelen bilgiler arasında. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery