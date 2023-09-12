Beşiktaş önceki akşam Fatih Karagümrük'le oynadığı hazırlık maçını Ghezzal ve Rebic'in golleriyle 2-0 kazanırken, Manchester United'dan yeni transfer edilen Eric Bailly de karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Fildişi Sahilli stoperin adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadığı aktarıldı.
Ciddi bir maç eksiği bulunan Eric Bailly'nin ilk devrenin bitmesine kısa süre kala ağrı şikayetiyle kenara geldiği ifade edildi.
AĞRILARI GEÇERSE TAKIMLA ÇALIŞACAK
Doktorlar ve teknik heyetin bu beklenmeyen gelişme üzerine tecrübeli futbolcuyu riske etmeyerek, oyundan aldıkları kaydedildi. Deneyimli futbolcunun ağrılarının sürmesi durumunda MR'a gireceği belirtildi. Bailly ağrısının geçmesi halinde takımla çalışmaya devam edebilecek.
Ciddi bir maç eksiği bulunan Eric Bailly'nin ilk devrenin bitmesine kısa süre kala ağrı şikayetiyle kenara geldiği ifade edildi.
AĞRILARI GEÇERSE TAKIMLA ÇALIŞACAK
Doktorlar ve teknik heyetin bu beklenmeyen gelişme üzerine tecrübeli futbolcuyu riske etmeyerek, oyundan aldıkları kaydedildi. Deneyimli futbolcunun ağrılarının sürmesi durumunda MR'a gireceği belirtildi. Bailly ağrısının geçmesi halinde takımla çalışmaya devam edebilecek.