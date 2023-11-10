Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Eril Bailly sakatlık yaşadı.
Maçın başında kaleye giden bir topu kafasıyla uzaklaştıran Eric Bailly, baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, 23. dakikada iyi olmadığını belirterek oyuna devam edemeyeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile ligde oynadığı son maçın ilk yarısının ardından Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan Eric Bailly, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü'nden gece saatlerinde Eric Bailly ile ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
Maçın başında kaleye giden bir topu kafasıyla uzaklaştıran Eric Bailly, baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, 23. dakikada iyi olmadığını belirterek oyuna devam edemeyeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile ligde oynadığı son maçın ilk yarısının ardından Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan Eric Bailly, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü'nden gece saatlerinde Eric Bailly ile ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.
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