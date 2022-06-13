Beşiktaş'ta Eren Elmalı için takas formülü

Beşiktaş'ta sol bek için düşünülen Kasımpaşalı Eren Elmalı için takas formülü üretildi.Eintracht Frankfurt'a gitmesi artık an meselesi olan Rıdvan Yılmaz için alternatif arayan siyah beyazlı kulüp, Kasımpaşa'nın milli sol beki Eren Elmalı'yı istiyor. Beşiktaş Eren Elmalı'ya karşılık Ajdin Hasiç'i vermeyi teklif edecek.Siyah beyazlı yönetimin bunun dışında da Kasımpaşa ile pazarlığa açık olduğu gelen haberler arasında.