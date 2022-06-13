Beşiktaş'ta Eren Elmalı için takas formülü

Takımdan ayrılması beklenen Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündem, Kasımpaşalı Eren Elmalı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Eren Elmalı için takas formülü
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13 Haziran 2022 10:13
Beşiktaş'ta sol bek için düşünülen Kasımpaşalı Eren Elmalı için takas formülü üretildi.

Eintracht Frankfurt'a gitmesi artık an meselesi olan Rıdvan Yılmaz için alternatif arayan siyah beyazlı kulüp, Kasımpaşa'nın milli sol beki Eren Elmalı'yı istiyor. Beşiktaş Eren Elmalı'ya karşılık Ajdin Hasiç'i vermeyi teklif edecek.



Siyah beyazlı yönetimin bunun dışında da Kasımpaşa ile pazarlığa açık olduğu gelen haberler arasında.

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