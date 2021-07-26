Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları transfer komitesinden ayrıldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi.



Daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında problem olduğu öne sürülen Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğullarından flaş bir karar geldi.



TRT Spor'un haberine göre, Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı.



Bu kararın ardından Beşiktaş'ta nasıl bir planlama yapılacağı merakla bekleniyor.



