Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükü yine Cenk Tosun'un sırtında olacak.
Geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep mücadelesinde takımına 1 gollük katkı sağlayan A Milli santrfor, bugün de gollerini sıralayıp kritik deplasmanda Beşiktaş'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.
BURAK YILMAZ'IN EN ÖNEMLİ KOZU
Bu müsabaka öncesinde yapılan antrenmanlarda adeta gol olup yağan Cenk, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu akşamki müsabakada en önemli kozu olacak.
Cenk, hem kanatlar ve orta alandan gelecek toplarla pozisyon arayacak hem de rakip ceza alanı çevresinden yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.
Geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep mücadelesinde takımına 1 gollük katkı sağlayan A Milli santrfor, bugün de gollerini sıralayıp kritik deplasmanda Beşiktaş'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.
BURAK YILMAZ'IN EN ÖNEMLİ KOZU
Bu müsabaka öncesinde yapılan antrenmanlarda adeta gol olup yağan Cenk, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu akşamki müsabakada en önemli kozu olacak.
Cenk, hem kanatlar ve orta alandan gelecek toplarla pozisyon arayacak hem de rakip ceza alanı çevresinden yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.