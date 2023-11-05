Beşiktaş'ta en önemli koz; Cenk Tosun!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ın bu akşamki müsabakada en önemli kozu olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta en önemli koz; Cenk Tosun!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 11:51
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükü yine Cenk Tosun'un sırtında olacak.

Geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep mücadelesinde takımına 1 gollük katkı sağlayan A Milli santrfor, bugün de gollerini sıralayıp kritik deplasmanda Beşiktaş'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

BURAK YILMAZ'IN EN ÖNEMLİ KOZU

Bu müsabaka öncesinde yapılan antrenmanlarda adeta gol olup yağan Cenk, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu akşamki müsabakada en önemli kozu olacak.



Cenk, hem kanatlar ve orta alandan gelecek toplarla pozisyon arayacak hem de rakip ceza alanı çevresinden yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery