Beşiktaş'ta en büyük harcama hücum hattına!

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda en büyük harcamayı hücum hattına yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta en büyük harcama hücum hattına!
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11 Nisan 2024 11:40
Beşiktaş, yeni sezonda hücum hattından Jackson Muleka ve Cenk Tosun ile yola devam etmeyecek. Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsiz.

EN BÜYÜK HARCAMA HÜCUMA

Beşiktaş Yönetimi, en büyük harcamayı hücum hattı için yapacak. Bu planlamada ön plana çıkan 2 isim var.

LİSTEDEKİ İSİMLER

İlki, Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick... Piyasa değeri 22 milyon Euro olan 1,91'lik golcü, transfer piyasasının gözdelerinden...

Listede ikinci sırada AZ Alkmaar'ın Yunan süper golcüsü Vangelis Pavlidis yer alıyor. Hollanda Ligi'nde gol krallığına koşan 1,86'lık Selanik doğumlu santrforun piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde...

BİR GOLCÜ DAHA

İki isimden birini transfer etmek isteyen Beşiktaş, ayrıca bir golcü daha alacak.

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