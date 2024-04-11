Beşiktaş'ta en büyük harcama hücum hattına!

Beşiktaş, yeni sezonda hücum hattından Jackson Muleka ve Cenk Tosun ile yola devam etmeyecek. Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsiz.
EN BÜYÜK HARCAMA HÜCUMA
Beşiktaş Yönetimi, en büyük harcamayı hücum hattı için yapacak. Bu planlamada ön plana çıkan 2 isim var.
LİSTEDEKİ İSİMLER
İlki, Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick... Piyasa değeri 22 milyon Euro olan 1,91'lik golcü, transfer piyasasının gözdelerinden...
Listede ikinci sırada AZ Alkmaar'ın Yunan süper golcüsü Vangelis Pavlidis yer alıyor. Hollanda Ligi'nde gol krallığına koşan 1,86'lık Selanik doğumlu santrforun piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde...
BİR GOLCÜ DAHA
İki isimden birini transfer etmek isteyen Beşiktaş, ayrıca bir golcü daha alacak.
EN BÜYÜK HARCAMA HÜCUMA
Beşiktaş Yönetimi, en büyük harcamayı hücum hattı için yapacak. Bu planlamada ön plana çıkan 2 isim var.
LİSTEDEKİ İSİMLER
İlki, Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick... Piyasa değeri 22 milyon Euro olan 1,91'lik golcü, transfer piyasasının gözdelerinden...
Listede ikinci sırada AZ Alkmaar'ın Yunan süper golcüsü Vangelis Pavlidis yer alıyor. Hollanda Ligi'nde gol krallığına koşan 1,86'lık Selanik doğumlu santrforun piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde...
BİR GOLCÜ DAHA
İki isimden birini transfer etmek isteyen Beşiktaş, ayrıca bir golcü daha alacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU