Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan yolcu

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak gönderecek. Emrecan'ın Antalyaspor'a gitmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan yolcu
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12 Şubat 2023 10:31
Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kazandırdığı sol stoper Emrecan Uzunhan, kiralık olarak gönderilecek.

Son olarak sol stoper hattına Omar Colley'in transfer edilmesi sonrasında forma şansı kalmayan Emre'nin Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan takımdaki birkaç genç oyuncunun da kiralık olarak başka kulüplere gönderilme durumu değerlendiriliyor.

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