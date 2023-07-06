Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan bilmecesi!

Geçtiğimiz sezonun başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ın geleceği netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan genç oyuncu ligin ikinci yarısında Antalyaspor'a kiralık olarak gitti.
Beşiktaş'a geri dönen Emrecan için Antalyaspor'un ısrarı devam ediyor. Oyuncuyu bir sezon daha kiralamak isteyen Antalyaspor, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Siyah-beyazlı camiadan Emrecan Uzunhan'ın transferi için 'bekleyin' karşılığı geldi. Beşiktaş'ın sezon başı kamp çalışmaları için kadroya dahil edilen Emrecan Uzunhan için son karar, Şenol Güneş'ten gelecek.
Beşiktaş'a geri dönen Emrecan için Antalyaspor'un ısrarı devam ediyor. Oyuncuyu bir sezon daha kiralamak isteyen Antalyaspor, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Siyah-beyazlı camiadan Emrecan Uzunhan'ın transferi için 'bekleyin' karşılığı geldi. Beşiktaş'ın sezon başı kamp çalışmaları için kadroya dahil edilen Emrecan Uzunhan için son karar, Şenol Güneş'ten gelecek.