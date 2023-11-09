Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'a sürpriz destek

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan Emre Kocadağ, camianın önemli isimlerinden destek görüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'a sürpriz destek
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09 Kasım 2023 09:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında 3 Aralık tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Asbaşkan Emre Kocadağ'a çevrildi. Adaylık için Çebi'yi bekleyen Kocadağ'ın, başkanın kararı sonrası çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. 

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Seçime güçlü bir liste ile girmek için görüşmeler yürüten Emre Kocadağ'ın takımın başına getirilecek teknik direktör ve ocak ayında yapılacak transferler için de mesai harcadığı da öğrenildi. Emre Kocadağ'ın adaylığını pazartesi günü resmen açıklayacağı belirtildi.

ESKİ BAŞKANLARIN DESTEĞİ ARKASINDA

Emre Kocadağ, camianın önde gelen isimlerinden de aldığı güçlü destekle güçlü bir yönetim kurulu hazırlıyor. Eski başkanların yanı sıra camiada ağırlığı bulunan birçok ismin Emre Kocadağ'ın adaylığına destek verdikleri kaydedildi.

"KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIM"

Siyah-beyazlılarda pazartesi günü adaylığını resmi olarak duyuracak olan başarılı yönetici Emre Kocadağ, "Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendi adıma onu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
 

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