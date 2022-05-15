Beşiktaş'ta Emre Bilgin kalesinde devleşti!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, Göztepe maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Emre Bilgin kalesinde devleşti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2022 18:10
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci Emre Bilgin yaptığı kurtarışlarla özgüleri topladı.

Maçta tam 7 kurtarış yaparak 9 kişi kalan takımın kalesini gole kapatan 18 yaşındaki Emre Bilgin maç sonunda teknik direktör Valerien Ismael tarafından özel olarak tebrik edildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ