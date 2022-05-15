Beşiktaş'ta Emre Bilgin kalesinde devleşti!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci Emre Bilgin yaptığı kurtarışlarla özgüleri topladı.
Maçta tam 7 kurtarış yaparak 9 kişi kalan takımın kalesini gole kapatan 18 yaşındaki Emre Bilgin maç sonunda teknik direktör Valerien Ismael tarafından özel olarak tebrik edildi.
Maçta tam 7 kurtarış yaparak 9 kişi kalan takımın kalesini gole kapatan 18 yaşındaki Emre Bilgin maç sonunda teknik direktör Valerien Ismael tarafından özel olarak tebrik edildi.
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