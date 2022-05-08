Beşiktaş'ta Emirhan sürprizi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde bir sürprize imza attı.
Fransız teknik adam, orta sahada Josef de Souza'nın yanında genç futbolcu Emirhan İlkhan'a forma verdi.
17 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta da Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.
Öte yandan Valerien Ismael, sakat ve cezalıların yokluğunda; Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'ini sahaya sürdü.
Fransız teknik adam, orta sahada Josef de Souza'nın yanında genç futbolcu Emirhan İlkhan'a forma verdi.
17 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta da Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.
Öte yandan Valerien Ismael, sakat ve cezalıların yokluğunda; Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'ini sahaya sürdü.
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