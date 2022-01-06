Beşiktaş'ta Emirhan övgüsü; "Adeta ders verdi"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı mücadelede oyuna dahil olan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan performansıyla alkış aldı.

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Beşiktaş'ta Emirhan övgüsü; 'Adeta ders verdi'
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06 Ocak 2022 13:26
Beşiktaş, Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılarda mağlup ederken Emirhan İlkhan'ı da kazandı.

Siyah-beyazlılarda mücadelenin mücadelenin 79. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olan genç futbolcu performasıyla büyük alkış aldı.

İşte 17 yaşındaki futbolcu için yapılan yorumlar;

Ali Gültiken: "Zor dönemlerde ortaya çıkan fırsatlar yeni yıldızlara da yol açıyor. Önder hocanın sahaya sürdüğü Emirhan'ın topu her ayağına aldığında ortaya koyduğu performans milyonlarca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştır. Maça katkısı oldu."

Turgay Demir: "17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan'a resmen taş çıkarttı, adeta ders verdi"

Sinan Vardar: "Beşiktaş'ın 11 eksikle çıkması ve yedek kulübesinden Emirhan haricinde istenilen takviye gelmemesini gözardı etmemek gerek. Emirhan Beşiktaş'a hareket getirdi. Kaliteli bir kumaş."


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