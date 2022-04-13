Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'a şans doğdu!

Beşiktaş'ta bir yandan Valerien Ismael yönetiminde sezonun kalan bölümü için iyi bir kapanış yapmaya çalışırken, bir taraftan da kadro planlaması için harekete geçildi. Bu anlamda Beşiktaş için en büyük soru işaretlerinden biri 7 yabancı kuralı olacak.



Beşiktaş'ın, yeni sezonda 4 yerli isimle sahaya çıkması gerekecek. İki futbolcunun da takımda kalması durumunda Ersin ve Rıdvan'ın yerleri garanti.



Merkez orta sahada Can ve Emirhan'la devam etmek isteyen Beşiktaş, Can'ı takıma monte ederken, Emirhan için de harekete geçecek.





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