Beşiktaş'ta Emirhan'dan sonra sıra Demir Ege'de!

Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ve yeni bir yapılanma ile yola devam etme kararı aldı. Karaveli de genç isimlere forma şansı veriyor ve özkaynakları kullanıyor. Emirhan İlkhan'ın ardından 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz da forma için görev bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan'dan sonra sıra Demir Ege'de!
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15 Ocak 2022 12:31
Demir Ege Tıknaz
Demir Ege Tıknaz
Beşiktaş
Beşiktaş'ta daha önce altyapı hocalığı yapan Önder Karaveli, büyük bir cesaretle Emirhan İlkhan'ı sahaya sürdü. 17 yaşındaki genç yıldız gösterdiği performansla ilerisi için umut verdi. Önemli bir yıldız olacağının sinyalini verdi.

Beşiktaş'ta teknik ekibin üzerine titrediği bir başka isim ise Demir Ege Tıknaz… Gaziantep ile oynanan U19 maçında gol atma başarısı gösteren Demir Ege'yi Emirhan gibi sahaya sürmek için doğru zaman bekleniyor.

17 yaşında ve 10 numara bölgesinde oynayan Demir Ege de formayı kapmak için var gücüyle çalışıyor.

BİR İLK YAŞANDI

Siyah-Beyazlılar'da Gaziantep FK maçında bir ilk yaşandı… Beşiktaş, 1999 yılından bu yana bir ilki gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı ekip, 8272 gün sonra bir Süper Lig maçında 4 altyapı oyuncusuyla sahada yer aldı.

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan maça 11'de başladı. Siyah-Beyazlı Yönetim de özkaynaktan daha fazla oyuncunun forma şansı bulması için Önder Karaveli'ye büyük destek veriyor. 

 

 

 

 

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