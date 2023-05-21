Beşiktaş'ta Ekuban bombası

Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve ardından 2 milyon euroya Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ekuban bombası
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21 Mayıs 2023 11:50
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 16:16
2021-2022 sezonunda Süper Lig'den ayrılan ve İtalya'ya giden Gana'lı Caleb Ekuban Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş Genoa'da istediğini bulamayan Ekuban için temaslarını arttırmış durumda. Ekuban'ın da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmasıyla beraber transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda.

İTALYA'DA 48 MAÇ

2 sezon önce gittiği İtalya ekibinde 48 maça çıkan 29 yaşındaki Ekuban bu maçlarda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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