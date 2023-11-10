Beşiktaş'ta eksikler çoğalıyor

Son oynanan Bodo/Glimt maçında üç yıldız oyuncusundan sakatlık sebebiyle yararlanamayan Beşiktaş'ta, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar'da sakatlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta eksikler çoğalıyor
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10 Kasım 2023 08:28
Son güncelleme 10 Kasım 2023 08:34
Omar Colley, Masuaku, Ghezzal gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle Bodo Glimt maçının kadrosunda yer almazken, hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşılaşmasına 11'e yazıldı. Fakat Kamerunlu yıldız, maç öncesi ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissedince kadrodan çıkartıldı

Aboubakar'ın yerin Cenk Tosun başlarken, savunmanın lideri Eric Bailly ise 27. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın henüz başında topun başına çok sert gelmesi sonrası baş dönmesi yaşayan ve devam edemeyen yıldız stoper, kenara geldi; yerine Amartey girdi.

SEFERBERLİK VAR

Son haftalarda üst üste sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntılı bir periyottan geçen Siyah-Beyazlılar'da, Aboubakar ve Bailly'nin hafta sonundaki Başakşehir mücadelesinde forma giyip giymeyecekleri detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Masuaku ve Colley de bu maça yetiştirilmeye çalışılacak.

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