Beşiktaş'ta eksikler çoğalıyor

Omar Colley, Masuaku, Ghezzal gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle Bodo Glimt maçının kadrosunda yer almazken, hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşılaşmasına 11'e yazıldı. Fakat Kamerunlu yıldız, maç öncesi ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hissedince kadrodan çıkartıldı



Aboubakar'ın yerin Cenk Tosun başlarken, savunmanın lideri Eric Bailly ise 27. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın henüz başında topun başına çok sert gelmesi sonrası baş dönmesi yaşayan ve devam edemeyen yıldız stoper, kenara geldi; yerine Amartey girdi.



SEFERBERLİK VAR



Son haftalarda üst üste sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntılı bir periyottan geçen Siyah-Beyazlılar'da, Aboubakar ve Bailly'nin hafta sonundaki Başakşehir mücadelesinde forma giyip giymeyecekleri detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Masuaku ve Colley de bu maça yetiştirilmeye çalışılacak.





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