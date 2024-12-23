Beşiktaş'ta durum iyice kontrolden çıktı

Beşiktaş 'ta yönetim ve teknik ekipteki otorite eksikliği, saha içindeki disiplinsiz tavırların ve tribünle yaşanan gerilimlerin temel nedeni olarak öne çıktı.



Türkiye Gazetesi yazarlarından Murad Tamer, Beşiktaş'taki son durumları değerlendirdi.



"DURUM KONTROLDEN ÇIKTI"



Başkanların ve teknik direktörlerin sürekli değişmesiyle takımdaki otorite eksikliği önüne geçilemeyen sıkıntılara yol açmış durumda. Yönetim ve teknik ekipteki lidersizlik futbolcuları da iyice vurdumduymaz hâle getirdi. Adana Demirspor maçında taraftarın ve kaptanın çağrısına uymayıp tribünler yerine direkt soyunma odasına gidenler vardı. Alanyaspor maçında ise durum artık iyice kontrolden çıktı.



"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILDIRMA NOKTASINA GELDİ"



Masuaku oyuna girdiğinde tribünler tarafından ıslıklanmasına gülerek cevap verdi. Onana da tepkilere el hareketiyle cevap vererek Beşiktaşlıları çıldırma noktasına getirdi. Oyuncuların tavırlarının bu seviyeye inmesinde takımdaki otorite eksikliğin etkisi büyük. Masuaku kulübe ihtar çekmiş olmasına rağmen yönetimde 'kadro dışı' kararı alabilecek yetkinlikte biri yok. Serdar Topraktepe takımı ve taraftarı en iyi tanıyan isimlerden biri olmasına rağmen oyuncuya şans verebiliyor. Beşiktaş'ta artık etkin kararların alınabilmesi için yeni ve güçlü yönetim bekleniyor.



