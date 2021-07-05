Beşiktaş'ta Douglas ve Lens'e yasak üstüne yasak

Beşiktaş Kulübü, kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas için katı kuralları yürürlüğe soktu.

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Beşiktaş'ta Douglas ve Lens'e yasak üstüne yasak
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05 Temmuz 2021 10:23
Beşiktaş yönetimi, kamp kadrosuna alınmayan Jeremain Lens ve Douglas için katı kurallar getirdi.

Sergen Yalçın, Karagümrük'ten dönen Lens'in yanı sıra Beşiktaş'la sadece 7 resmi maça çıkan Douglas'ı kamp kadrosuna almadı. FIFA kuralları gereği iki oyuncu A Takım'la aynı tesiste idman yapmak zorunda...

Ancak yönetim bu oyuncular için katı kurallar getirdi. İdmana geç gelmeleri halinde noter tespiti yaptırılacak. Yemek için altyapı binasındaki restoranı kullanacaklar. Arabalarını A Takım oyuncularının otoparkına park edemeyecekler.




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