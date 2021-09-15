Beşiktaş'ta Dortmund öncesi sakatlık

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkodou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Dortmund öncesi sakatlık
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15 Eylül 2021 12:01
Beşiktaş, Kevin Nkoudou'nun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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