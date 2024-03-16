Beşiktaş'ta dört oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta dört oyuncu ceza sınırında
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16 Mart 2024 10:16
Antalyaspor ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Alex Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al Musrati, sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-Beyazlılar'da; Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Söz konusu oyuncular, bu müsabakada kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında takımı yalnız bırakacak. 

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