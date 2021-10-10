Beşiktaş'ta Domagoj Vida için yeni karar

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da gözler devre arasına çevrildi. Siyah-beyazlılar için Ocak ayından önce bazı konularda ciddi adımların atılması kararlaştırıldı. Beşiktaş'ın Domagoj Vida ile sözleşme imzalamak için pazarlıklara başlatacağı öğrenildi.



Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş Yönetimi, iç transferde de düğmeye basacak. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Domagoj Vida ile yeni bir kontrat görüşmesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, acele etmeden bu süreci yönetecek.



TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR



Hırvat futbolcunun da Türkiye'yi çok sevdiği için kalma isteğini bilen Beşiktaş Yönetimi bu nedenle bu süreçte kimsenin yıpranmaması için acele etmeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, tüm bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.



DAHA FARKLI MEVKİLERE YÖNELECEK



Bunun ardından yaz transfer döneminde başta santrfor olmak üzere daha farklı mevkilere yönelmek isteyen yönetim, bu konuda kafasının rahat olmasını istiyor.



