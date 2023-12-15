Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
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15 Aralık 2023 12:01
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, cumartesi günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

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