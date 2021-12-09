Beşiktaş'ta dev buluşma: Sergen Yalçın dönemi...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın kritik görüşmede buluştu. NTV'nin haberine göre; Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.



Habere göre; Sergen Yalçın istifa etmeye hazırlanıyor. Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bırakmaya hazırlanıyor. Görüşmede Yalçın'ın istifasını Başkan Çebi'ye sunması bekleniyor.



İstifanın kesinleşmesi dujrumunda Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.





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