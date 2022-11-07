Beşiktaş'ta dertler artıyor; Şenol Güneş'i düşündüren konu

Derbide Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in başı oynanan kötü futbol, yaşanan sakatlıklar ve saha içi sorunları ile dertte.



Tecrübeli hoca da bu sorunlara dikkat çekerek, "Maçı kazanacak oyunu oynamadık" ifadelerini kullandı. Derbide Rosier'in 40'ta oyundan çıkmasıyla sağ kanatta etkinliği azalan Beşiktaş orta sahada da Josef-Salih- Gedson üçlüsünden sadece Gedson'dan verim alabildi.



Beşiktaş, Josef'in kötü performansıyla orta sahayı rakibine kaptırdı. Derbide defans hattında da büyük sorun yaşayan Beşiktaş, çok pozisyon verdi, Tayyip ve Saiss'in uyumsuzluğu da dikkat çekti. Şenol Güneş, milli aradan önce oynanacak Antalya maçını kayıpsız geçmeyi planlıyor fakat tecrübeli teknik adamın işi hiç kolay gözükmüyor.









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