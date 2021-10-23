Beşiktaş'ta derbinin şifresi evde gizli

Evinde Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan son 4 maçta rakibine gol şansı bile tanımadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbinin şifresi evde gizli
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23 Ekim 2021 11:54
Galatasaray'ı yenip içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, kritik mücadelenin Vodafone Park'ta oynanmasını büyük avantaj olarak görüyor.

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında açılan yeni stadında 5 kez karşılaştığı ezeli rakibini 4 kez yenerken, 1 de beraberlik aldı. Son 4 maçta Galatasaray'a sahasında gol şansı bile tanımayan Kartal, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. 

 

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