Beşiktaş'ta derbinin şifresi evde gizli

Galatasaray'ı yenip içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, kritik mücadelenin Vodafone Park'ta oynanmasını büyük avantaj olarak görüyor.
Siyah-beyazlılar, 2016 yılında açılan yeni stadında 5 kez karşılaştığı ezeli rakibini 4 kez yenerken, 1 de beraberlik aldı. Son 4 maçta Galatasaray'a sahasında gol şansı bile tanımayan Kartal, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, 2016 yılında açılan yeni stadında 5 kez karşılaştığı ezeli rakibini 4 kez yenerken, 1 de beraberlik aldı. Son 4 maçta Galatasaray'a sahasında gol şansı bile tanımayan Kartal, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.