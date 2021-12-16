Beşiktaş'ta derbinin primi belli oldu

Süper Lig'de geçen haftayı Kayserispor galibiyetiyle kapatıp moral depolayan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
Bütün planlamasını zafer üzerine yapan oyunculara, Başkan Ahmet Nur Çebi'den manevi desteğin ardından maddi olarak da jest geldi. Çebi'nin, Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle dönmeleri halinde futbolculara 30 bin TL'lik galibiyet primi vereceği öğrenildi.
Bütün planlamasını zafer üzerine yapan oyunculara, Başkan Ahmet Nur Çebi'den manevi desteğin ardından maddi olarak da jest geldi. Çebi'nin, Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle dönmeleri halinde futbolculara 30 bin TL'lik galibiyet primi vereceği öğrenildi.