Beşiktaş'ta derbinin gizli kahramanı: Analiz ekibi

Beşiktaş analiz ekibi, Galatasaray'ın duran toplardaki zaafı ve kaptırılan toplarla ilgili tüm verilerini Şenol Güneş'e sundu. Deneyimli hoca, tavsiyeleri dinleyip hedefi 12'den vurmayı bildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbinin gizli kahramanı: Analiz ekibi
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02 Mayıs 2023 13:06
Son güncelleme 02 Mayıs 2023 13:16
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu kalan haftalara taşıdı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, dev maçtaki hamleleri ve rakibin zaaflarını tespit etmesiyle beğeni toplarken, zaferin perde arkasında yaşananlar da gün yüzüne çıktı.
 
5 GÜN VE 50 SAAT SÜREN ÇALIŞMA
 
Beşiktaş'ın analiz ekibi, Galatasaray derbisi öncesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Lider Galatasaray ile oynadıkları maç öncesinde geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan ekip, bu raporunu teknik direktör Şenol Güneş'e sundu. 5 gün boyunca süren ve 50 saati bulan analizler, iç sahadaki kritik Galatasaray galibiyetine de çok önemli bir katkıda bulundu.
 
DURAN TOP VE KAPTIRILAN TOPLAR
 
Teknik ekibe sunulan söz konusu dosyadaki tavsiyelerde Galatasaray'ın duran toplardaki zaafına ve yarı sahasından çıkarken kaptırdığı toplara dikkat çekildi. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, analiz ekibinin tavsiyelerini dikkate aldı ve derbi öncesi detayları oyuncularıyla da paylaştı. 3-1 kazanılan derbi, Siyah-Beyazlı camiada büyük coşku oluşturdu. Öte yandan 70 yaşındaki çalıştırıcının, derbi için yapılan özel analizler sebebiyle ekibine de özel bir teşekkür ettiği öğrenildi.
 
 
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