Beşiktaş'ta derbinin deneyimli ismi Necip Uysal

Beşiktaş'ın mevcut kadrosu içerisinde Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim kaptan Necip Uysal. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'a karşı 16 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta derbinin deneyimli ismi Necip Uysal
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01 Mart 2024 12:40
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu Necip Uysal oldu.

Beşiktaş'ta A takıma 2009-2010 sezonunda yükselen Necip Uysal, mevcut kadro içinde Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim konumunda.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 16 maçta görev aldı. Beşiktaş'taki 15. sezonunu geçiren Necip Uysal'ı 9 maçla Cenk Tosun, 5'er maçla Rachid Ghezzal ile Ersin Destanoğlu takip etti.

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