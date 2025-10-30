Beşiktaş'ta derbide tüm gözler Cengiz Ünder'de!

Beşiktaş'ta tüm gözler eski Fenerbahçeli Cengiz Ünder'de olacak.
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Cengiz Ünder bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
Bonservisi halen Fenerbahçe'nin elinde bulunan milli futbolcu, Beşiktaş forması altında elinden geleni yapacak.
Fenerbahçe'ye 15 milyon euro'ya giden Cengiz, performansı ile burada büyük bir tartışma konusu olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 7 maçta 236 dakika forma giyen Cengiz, 3 gol kaydetti.
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Cengiz Ünder bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
Bonservisi halen Fenerbahçe'nin elinde bulunan milli futbolcu, Beşiktaş forması altında elinden geleni yapacak.
Fenerbahçe'ye 15 milyon euro'ya giden Cengiz, performansı ile burada büyük bir tartışma konusu olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 7 maçta 236 dakika forma giyen Cengiz, 3 gol kaydetti.