30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş'ta derbide tüm gözler Cengiz Ünder'de!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, derbide elinden geleni yapacak.

30 Ekim 2025 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta derbide tüm gözler Cengiz Ünder'de!




Beşiktaş'ta tüm gözler eski Fenerbahçeli Cengiz Ünder'de olacak.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Cengiz Ünder bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Bonservisi halen Fenerbahçe'nin elinde bulunan milli futbolcu, Beşiktaş forması altında elinden geleni yapacak.

Fenerbahçe'ye 15 milyon euro'ya giden Cengiz, performansı ile burada büyük bir tartışma konusu olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 7 maçta 236 dakika forma giyen Cengiz, 3 gol kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
