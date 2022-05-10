Beşiktaş'ta derbide özkaynaktan 4 isim yer aldı!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta genç oyuncuların performansları yüzleri güldürdü.



Karşılaşmaya özkaynaktan yetişen 4 isimle başlayan siyah-beyazlılarda, ilk 11'de forma giyen Emirhan İlkhan'ın performansı dikkat çekti. Kaleye direkt giden yapısıyla, Teknik Direktör Valerien Ismael'in sisteminde çok önemli bir yer edinen genç oyuncu, Kayserispor maçının ardından, Fenerbahçe derbisinde de hocasından tam not aldı. Emirhan gibi, Kayserispor karşısında da ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Serdar Saatçı da derbideki performansıyla güven verdi.



YAŞ ORTALAMASI 24.81'E DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, ilk 11'de genç isimlere şans verirken, Beşiktaş'ın 75 ile 86. dakikalar arasındaki yaş ortalaması da 24.81'e düştü. Batshuayi, Ghezzal, Umut Meraş ve Larin'i oyundan alan Ismael, bu isimlerin yerine N'Koudou, Güven Yalçın, Necip Uysal ve Can Bozdoğan'ı dahil etti. 75. dakikada siyah-beyazlı ekibin sahadaki isimlerinin yaşlarının ortalaması 24.81'e indi. 86. dakikada Serdar Saatçı'nın yerine Atiba Hutchinson'ın oyuna girmesiyle birlikte Beşiktaş, derbiyi 26.63 yaş ortalamasıyla tamamladı.





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