Beşiktaş'ta derbi öncesi yüzler gülüyor!

Bu akşam Süper Lig'de dev bir maç oynanacak, Beşiktaş, Galatasaray derbisine konuk olacak. Siyah-Beyazlılar'da mücadele öncesinde yüzler gülüyor. Durumu merak edilen yıldız oyuncu dönerken bir diğer önemli isim de dev maça ekstra motive!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi yüzler gülüyor!
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21 Ekim 2023 12:37
Milli ara dönüşü Süper Lig, Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. 9. hafta kapışmasında iki takımın da tek hedefi galibiyet...

MİLLİLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Galatasaray derbisi öncesi milli oyuncuların performansı, Siyah-Beyazlılar'ı sevindirdi. Beşiktaşlı oyunculardan Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarken, Rashica da Kosova Milli Takımı'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı oldu. Rashica, Andorra maçında 2 gol atarken, bir golün de pasını vererek ülkesi adına alınan galibiyette önemli rol oynadı. Bakhtiyor Zaynutdinov da Beşiktaş'ın yüzünü güldüren bir diğer isim olarak öne çıktı. Zaynutdinov, Kazakistan'ın 1-0 geriye düştüğü Finlandiya maçında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.

RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak. Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan Siyah-Beyazlı oyuncu, geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 30 maçta görev yapmış ve attığı 5 golle ve yaptığı 7 asistle Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.

EN SON 1 AY ÖNCE OYNADI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak. Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı. Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi. Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. 

 
 

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