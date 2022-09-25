ROSIER, DERBİDE SAHADA OLACAK

TEPKİSİ ISMAEL'E DEĞİL

TAYFUR YEDEK BAŞLAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı.Siyah-beyazlıların teknik patronu, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'den derbide de vazgeçmeyecek. Herhangi bir sakatlık olmaması durumunda Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl'ün ise derbi maçta yedek başlayacağı ve oyunun gidişatına göre süre alabileceği belirtiliyor.