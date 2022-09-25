Beşiktaş'ta derbi öncesi Valentin Rosier kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde sağ bekte Valentin Rosier'i oynatmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi Valentin Rosier kararı!
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25 Eylül 2022 10:53
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı.

ROSIER, DERBİDE SAHADA OLACAK

Siyah-beyazlıların teknik patronu, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'den derbide de vazgeçmeyecek. Herhangi bir sakatlık olmaması durumunda Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

TEPKİSİ ISMAEL'E DEĞİL

Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.

TAYFUR YEDEK BAŞLAYACAK

Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl'ün ise derbi maçta yedek başlayacağı ve oyunun gidişatına göre süre alabileceği belirtiliyor.  



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