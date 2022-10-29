Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda Galatasaray derbisi öncesinde iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



ROSIER VE GEDSON CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes daha önce oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördü. İki oyuncu maçta oynar ve kart görürse Galatasaray derbisinde oynayamayacak.



İKİ OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Rosier 11 maçta forma giydi ve 922 dakika süre aldı. Beşiktaş'ın sağ beki 11 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Gedson ise 11 maçta 758 dakika oynayıp 1 asist üretti.





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