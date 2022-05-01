Beşiktaş'ta derbi öncesi 'sarı' alarm

UEFA Avrupa Ligi hedefi için ilk dörde kalma yolunda final diye nitelendirilebilecek maçlardan birine çıkacak olan siyah beyazlılarda kart sıkıntısı yaşanıyor.



Siyah beyazlılarda daha önceki maçlarda üçer sarı kart gören Atiba, Pjanic, Teixeira, Güven, Larin, Montero, Rosier ve Rıdvan ceza sınırında bulunuyor.



Bu oyuncular kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.



VIDA SAKATLANDI



Öte yandan sarı kart sınırındaki oyunculardan Can Bozdoğan sakatlığı, Oğuzhan da Valerien Ismael'in tercihi sebebiyle kadroda olmayacak. Son idmanda ağrı hisseden Vida'nın MR'ı çekildi. Tecrübeli oyuncunun tendonunda ödem tespit edilince kadrodan çıkarıldı.



