Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal'in gelecek haftaki Galatasaray derbisine yetişmesi beklenmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!
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23 Nisan 2023 14:51
Süper Lig'de 31. haftayı Ümraniyespor galibiyeti ile kapatan ve gelecek haftaki Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hissetti ancak maçı bu şekilde tamamladı. Bugün (pazar) kulüp doktorları, Cezayirli yıldızın kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sonrası 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray derbisine yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle formasından bir hayli uzak kalan Ghezzal, çıktığı 11 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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